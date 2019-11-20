موسكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

انتخب وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف رئيسا لمجلس تنسيق رؤساء هياكل الضريبة لرابطة الدول المستقلة لعام 2020م. وقرر الاجتماع بعقد الاجتماع القادم للمجلس في باكو.

أفادت أذرتاج أن موسكو استضافت في العشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم اجتماعا لمجلس تنسيق رؤساء هياكل الضريبة لرابطة الدول المستقلة وحضر الاجتماع وفد اذربيجاني برئاسة وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

وكان الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس هيكل الضريبة الروسي مكرسا لموضوع "تأثير الاقتصاد الرقمي على تنمية نظام الضريبة في بلدان رابطة الدول المستقلة والخدمات الالكترونية في الإدارة الضريبية وقنوات توصيلها رقميا".

وقرئ على المشاركين في حفل الافتتاح رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المشاركين.

انتخب وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف في الاجتماع رئيسا لمجلس تنسيق رؤساء هياكل الضريبة لرابطة الدول المستقلة لعام 2020م. وقرر الاجتماع بعقد الاجتماع القادم للمجلس في باكو.

وألقى الوزير جباروف تقريرا حول "تأثير النزعات الدولية على نظام الضريبة الأذربيجاني" وتحدث عن الإصلاحات المنفذة في البلد برئاسة الرئيس إلهام علييف في المجال الاقتصادي والتعاون في المجال الاقتصادي وبما فيه مجال الضريبة في فضاء رابطة الدول المستقلة.

وقال الوزير في تصريح له لصحفيين إن تحولات جادة للدرجة الكافية تحدث حاليا على المستوى العالمي في سياسة الضريبة موضحا أن السبب الرئيس لذلك ظهور الاقتصاد الرقمي والآلات الموجودة خلال مدة المئة عام الأخيرة لإخضاع الفعالية الاقتصادية التقليدية للضرائب وكذلك التشريع عليها اليوم أن تجدد بسرعة عالية، لان الشركات المحلية والخارجية المشتغلة بالتجارة والخدمات الالكترونية التي تمثل عن الاقتصاد الجديد تنشط وفقا للنماذج والمبادئ الاقتصادية المغايرة تماما. وتقدر هذه القضية تحديا ضريبيا عالميا عموما وليس امام نظام الضريبة الأذربيجاني فقط وليس من الصدفة أن اجتماع المجلس هذا العام مكرس لتحسين فعاليات هياكل الضريبة في عهد الاقتصاد الرقمي بالضبط.

وأشار جباروف إلى ازدياد العلاقات الاقتصادية توسعا في السنوات الأخيرة بين روسيا وأذربيجان مؤكدا أن روسيا احد الشركاء التجارية الرئيسية للبلد. وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ينمو بسرعة مفيدا أن حجم التبادل التجاري خلال مدة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفع بنسبة 20 في المائة.

وقال الوزير إن تنمية القطاع غير النفطي وتوسيع العلاقات في مجال النقل والبنية التحتية للموانئ والمرافئ التي أنشئت نتيجة سياسة الرئيس إلهام علييف في البلد وشبكات خطوط السكك الحديدية وزيادة حجم أكثر من عائدات مراكز اللوجستية ستزداد علاقاتنا مع بلد كبير مثل روسيا تعمقا.