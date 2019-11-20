رئيسا وزراء أذربيجان وكازاخستان يحضران حفل وضع حجر الأساس لخط الالياف البصرية بين البلدين

أكتاو، 20 نوفمبر، (أذرتاج).

شارك رئيسا الوزراء الاذربيجاني على اسدوف والكازاخستاني عسكر مامن في التاسع عشر من نوفمبر في حفل وضع حجر الأساس الذي أقيم في مدينة أكتاو الكازاخستانية بمناسبة بدء انشاء خط الالياف الضوئية بين البلدين من خلال قاع بخر الخزر.

افادت وكالة (أذرتاج) بأن هذا المشروع الذي سيشكل طريق الحرير الرقمي الجديد على طريق الحرير التاريخي بين أوروبا وآسيا سوف يلعب دورا مهما في توفير خدمة الانترنت لكل من أذربيجان وكازاخستان وبلدان منطقة آسيا الأخرى. ستقوم شركات الاتصالات الأذربيجانية والكازاخستانية وهي “Azərtelecom” و“Transtelekom” و“KazTransCom” بمد خط الالياف الضوئية بطول 400 كم حتى نهاية العام 2021م. وعرض النطاق الترددي للخط يصل الي 4-6 تيرابايت في الثانية.

واكد رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف أن انشاء هذا الخط هو حدث مهم في تاريخ أذربيجان وكازاخستان مضيفا أنه سيكون له بالغ الأثر في تطوير علاقات التعاون بين البلدين اكثر فاكثر.

وناقش رئيسا وزراء البلدين الوضع الحالي للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة غيرها.