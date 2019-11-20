الرئيس إلهام علييف يعين رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة أغجابدي

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس إلهام علييف في العشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم مرسوما ينص على تعيين رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة أغجابدي.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف رافل إسرائيل حسينوف لمنصف رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة أغجابدي.