الرئيس إلهام علييف يعين رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة ماصالي

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس إلهام علييف في العشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم مرسوما ينص على تعيين رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة ماصالي.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف شاهن كريم محمدوف لمنصف رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة ماصالي.