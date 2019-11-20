الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة ماصالي عن المنصب

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس إلهام علييف في العشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم مرسوما ينص على إعفاء رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة ماصالي.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ124 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء رافل إسرائيل حسينوف عن منصف رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة ماصالي.