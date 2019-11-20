الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة أغجابدي عن المنصب

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس إلهام علييف في العشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم مرسوما ينص على إعفاء رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة أغجابدي.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ124 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء شاهن كريم محمدوف عن منصف رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة أغجابدي.