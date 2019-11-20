توظيف الحكام لمباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج
أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن أسماء الحكام لمباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام أيام 22-24 نوفمبر تشرين الثاني وستبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.
22 نوفمبر، الجمعة
سومغايت – قراباغ، الحكم جباروف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 19.00
23 نوفمبر، السبت
صبائل – صباح، الحكم بايراموف، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 15.00
24 نوفمبر، الأحد
نفطجي – غابالا، الحكم أومودلو، ملعب باكسيل أرينا، باكو، الساعة 17.00
زيره – كشله، الحكم محمدوف، ملعب مجمع زيره الرياضي، باكو، الساعة 15.00
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 قراباغ 11 8 3 0 20-3 27
2 كشله 11 5 4 2 13-6 19
3 نفطجي 11 5 3 3 16-10 18
4 سومغايت 11 4 2 5 14-16 14
5 صبائل 11 3 2 6 8-17 11
6 زيره 11 2 5 4 11-17 11
7 صباح 11 2 4 5 11-14 10
8 غابالا 11 2 3 6 9-19 9
ويتصدر قائمة الهدافين فروتوز لاعب كشله برصيد 5 أهداف.
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