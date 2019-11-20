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    توظيف الحكام لمباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٢١]

    باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن أسماء الحكام لمباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام أيام 22-24 نوفمبر تشرين الثاني وستبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.

    22 نوفمبر، الجمعة

    سومغايت – قراباغ، الحكم جباروف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 19.00

    23 نوفمبر، السبت

    صبائل – صباح، الحكم بايراموف، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 15.00

    24 نوفمبر، الأحد

    نفطجي – غابالا، الحكم أومودلو، ملعب باكسيل أرينا، باكو، الساعة 17.00

    زيره – كشله، الحكم محمدوف، ملعب مجمع زيره الرياضي، باكو، الساعة 15.00

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 قراباغ 11 8 3 0 20-3 27

    2 كشله 11 5 4 2 13-6 19

    3 نفطجي 11 5 3 3 16-10 18

    4 سومغايت 11 4 2 5 14-16 14

    5 صبائل 11 3 2 6 8-17 11

    6 زيره 11 2 5 4 11-17 11

    7 صباح 11 2 4 5 11-14 10

    8 غابالا 11 2 3 6 9-19 9

    ويتصدر قائمة الهدافين فروتوز لاعب كشله برصيد 5 أهداف.

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