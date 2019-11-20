انعقاد اجتماع أمناء مجالس الامن للبلدان الآراء في رابطة الدول المستقلة في موسكو
AzerTAg.az
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
موسكو، 20 نوفمبر، (أذرتاج).
ينعقد في العشرين من نوفمبر في العاصمة الروسية موسكو اجتماع أمناء مجالس الامن للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.
افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من موسكو بأن امين مجلس الامن الاذربيجاني راميل اوسوبوف يشارك في الاجتماع.
يناقش المشاركون في الاجتماع ضمان الامن الإقليمي في فضاء رابطة الدول المستقلة والتعاون الدولي عن طريق مجالس الامن والمواضيع حول الامن العالمي والاستقرار الاستراتيجي.
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