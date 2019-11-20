البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 21 نوفمبر
AzerTAg.az
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٦]
باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 نوفمبر / تشرين الثاني.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 21 نوفمبر / تشرين الثاني.
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