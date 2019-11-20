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    اقتصاد


    أذربيجان تظل إحدى أكبر الشركاء التجاريين لجورجيا

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٣]

    تبليسي، 20 نوفمبر، (أذرتاج).

    تجاوز حجم التجارة بين أذربيجان وجورجيا 727.8 مليون دولار امريكي خلال أشهر يناير-أكتوبر من العام الجاري.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) نقلا عن ادارة الإحصاءات الحكومية الجورجية بأن أذربيجان شغلت مركزا رابعا بهذا المؤشر بين الشركاء التجاريين لجورجيا.

    وأضاف الادارة أن تركيا (1.5 مليار دولار)، وروسيا (1.2 مليار دولار)، والصين (871.8 مليون دولار) تظل كبرى الشركاء التجاريين لجورجيا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تظل إحدى أكبر الشركاء التجاريين لجورجيا
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