النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تزور روسيا

موسكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

قامت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم بزيارة رسمية إلى اتحاد روسيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن السفير الروسي لدى أذربيجان ميخائيل بوشارنيكوف ورئيس مكتب بروتوكول الدولة بوزارة الخارجية الروسية إيغور بوقداشف والسفير الأذربيجاني في روسيا بولاد بلبلأوغلو كانوا في استقبال النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على مطار "فنوكوفو – 2" الدولي في موسكو.