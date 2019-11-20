قناصل الدول الإسلامية المعتمدون بمكة يزورون عدداً من معارض ومتاحف مكة المكرمة

باكو، 20 نوفمبر (أذرتاج).

نظم فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة اليوم, جولة لعدد من القناصل العامون المعتمدون بمنطقة مكة المكرمة , شملت مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومعرض أصحابي ومعرض القرآن الكريم ومتحف برج الساعة يرافقهم مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور وعدد من مسؤولي الوزارة، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.

كما ورد في خبر وكالة الأنباء السعودية ان "القناصل العامون اطلعوا على ما تحتويه تلك المعارض والمتاحف من تطور, حيث شاهدوا بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة مراحل حياكة ثوب الكعبة المشرفة وما يشتمل عليه المجمع من أجهزة حديثة ومتطورة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحياكة ثوب الكعبة المشرفة حتى يظهر في أبهى حلة."

"عقب ذلك اطلع القناصل العامون على ما يتضمنه معرض عمارة الحرمين الشريفين من مجسمات تحاكي توسعات المسجد الحرام وساحاته والمشروعات التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزائرين."

وتجول القناصل العامون في متحف برج الساعة الذي يتكون من أربعة طوابق الكون، والشمس والقمر، والوقت، وطابق الساعة؛ إضافة إلى الشرفة التي تتيح للزوار إطلالة بانورامية على المسجد الحرام.

وفي نهاية الجولة أعرب القناصل العامون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن منوهين بما تقدمه وزارة الخارجية من برامج للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة من خلال تعريفهم واطلاعهم بما تقوم به حكومة المملكة من جهود وخدمات مستمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتنفيذ مشاريع ضخمة لتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.