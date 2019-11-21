استرجاع أكثر من 100 امرأة وطفل أوزبكي من العائلات المشاركة في حروب الشرق الأوسط

طشقند، 21 نوفمبر (أذرتاج)

سيتم توفير العمل للنساء الأوزبكيات العائدات من سوريا إلى أوزبكستان.

أفادت وكالة أذرتاج أن أعلن ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك لوزارة العمل ولجنة المرأة لأذربيجان. وقد أشير الى أنه تم وضع خطة مشتركة في هذا الصدد وستبدأ هذه العملية في أوائل عام 2020.

في مايو من هذا العام، أعيد 156 طفل مع أمهاتهم الذين فقدوا أباءهم في الحرب في العراق وسوريا. في أكتوبر، أعيد 64 طفلاً أوزبكياً عاشوا في مخيمات في العراق إلى أوزبكستان. لقد قُتل البعض من هؤلاء الأطفال في الحروب في الشرق الأوسط وبعضهم وضعوا في السجون. حكم على أمهات الأطفال بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة أو بالسجن مدى الحياة لمشاركتهن المباشرة أو غير المباشرة في الحرب، وإضرارهن لعملية السلام.