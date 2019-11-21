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    ألبانيا تستبدل سفيرها في تركيا وأذربيجان

    ٢١.١١.٢٠١٩ [١١:١٤]

    تيرانا، 21 نوفمبر، أذرتاج

    بمرسوم رئيس جمهورية ألبانيا إيلير ميتا، تم استدعاء سفير ألبانيا في تركيا سينتي جازيلي واستبداله بكاستروييت روبو.

    يمثل سفير ألبانيا في تركيا بلاده كذلك في أذربيجان وقيرغيزستان وباكستان وجورجيا.

    AZERTAG.AZ : ألبانيا تستبدل سفيرها في تركيا وأذربيجان
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