ألبانيا تستبدل سفيرها في تركيا وأذربيجان
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠١٩ [١١:١٤]
تيرانا، 21 نوفمبر، أذرتاج
بمرسوم رئيس جمهورية ألبانيا إيلير ميتا، تم استدعاء سفير ألبانيا في تركيا سينتي جازيلي واستبداله بكاستروييت روبو.
يمثل سفير ألبانيا في تركيا بلاده كذلك في أذربيجان وقيرغيزستان وباكستان وجورجيا.
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