قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم

باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية دوفيخ بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بيركابر بمحافظة إجوان الأرمينية وقرية أيقدزور بمحافظة بيرد الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي كمرلي وقيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقرية مونجوقلو بمحافظة طوفوز الأذربيجانية وقريتي قويالي وزمنلي بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقريتي قورقان وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظة تارتار الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.