" Jewish Journal " تنشر مقالاً عن زيارة النازحين الأذربيجانيين من قراباغ إلى لوس أنجلوس

واشنطن، 21 نوفمبر، أذرتاج

نشرت "المجلة اليهودية" (Jewish Journal) الأمريكية مقالاً لساكنة بلدة خوجالي المعرضة للإبادة الجماعية دوردانه أغاييفا التي نجت بأعجوبة عن تفاصيل زيارة الوفد المكون من النازحين والمشرَّدين من منطقة قاره باغ الجبلية التي يحتلها الأرمن إلى مدينة لوس أنجلوس. أفيد أن الوفد يضم كلاً من تورال كانجالييف، أحد سكان شوشا وكول محمد محمدوف من منطقة لاتشين وجيهون على أكبروف الذي شاهد الإبادة الجماعية في خوجالي ودوردانه أغاييفا.

في معرض حديثه عن مصير النازحين الزائرين للوس أنجلوس، أشارت دوردانه أغاييفا إلى أنها كانت في العشرين من عمرها فقط عندما غزت القوات الأرمينية خوجالي وارتكبت مذابح ضد المدنيين. عاش كول محمد محمدوف في مخيم للاجئين لمدة 10 سنوات بعد احتلال منطقة لاتشين في 18 مايو 1992. على الرغم من عدم وجود مدرسة في المخيم، فقد درست بواسطة كتب اليونيسف المدرسية ثم دخلت جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة وتخرجت من هذه الجامعة بدرجة الدكتوراه في الفيزياء الحيوية. كان تورال كانجالييف نازحاً داخلياً في سن الثانية عشرة من عمره مع 40 ألف أذربيجاني طُردوا من شوشا. تم انتخابه رئيسا للطائفة الأذربيجانية في منطقة قاره باغ في أذربيجان العام الماضي ويمثل 80 ألف من النازحين لمنطقة قاره باغ الجبلية.

خلال الزيارة، التقي أعضاء الوفد بكبار المسؤولين التنفيذيين في اللجنة اليهودية الأمريكية والمجلس المشترك بين الطوائف في لوس أنجلوس وممثلي كنيسة يسوع المسيح وممثلي الطائفتين الباكستانية والتركية والجماعة الإسلامية في الدائرة البرتقالية، إضافة إلى الحاخام ديفيد وولف الصديق المقرب لأذربيجان والقادة الآخرين لمعبد سيناء في لوس أنجلوس.

أشارت دوردانه أغاييفا إلى أن جزءاً كبيراً من زيارة الوفد كان برنامجاً خاصاً تم إعداده في معبد نيسا الذي هو أحد أكبر وأجمل المعابد في الولايات المتحدة. ضمن البرنامج، تم عرض مقاطع فيديو عن الاحتلال المستمر والدمار في قاره باغ، وتحدث كل من النازحين عن تاريخ بقائهم قيد الحياة. في نهاية المقال، تأمل المؤلفة أن يتم حل النزاع سلمياً وأن تتحرر أراضي أذربيجان من الاحتلال.

يوسف بابانلي، المراسل الخاص لآذرتاج

واشنطن