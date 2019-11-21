"نزرع 650 ألف شجرة": الاستعدادات الجارية في يفلاخ للحملة واسعة النطاق لغرس الأشجار

يفلاخ، 21 نوفمبر، طاهر أغا محمدوف، أذرتاج

تلقت مبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا حول غرس 650 ألف شجرة يومياً في بلادنا بمناسبة الذكرى السنوية الـ650 للشاعر والمفكر العظيم عماد الدين نسيمي رغبة كبيرة في يفلاخ ويعمل أهل البلدة جاهداً لتعزيز هذا العمل النبيل والخير الذي يهدف إلى نشر أوسع لتراث الشاعر وفي الوقت نفسه إلى زيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة. في إطار الحملة واسعة النطاق، من المحتمل زرع 5750 شجرة يومياً في المنطقة.

قال نائب رئيس السلطة التنفيذية لمدينة يفلاخ جيهون كريمخانوف في مقابلته مع المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج إنه بخصوص هذه المبادرة النبيلة والخيرة لزراعة 650 ألف شجرة في بلادنا تجري الاستعدادات في يفلاخ أيضاً على قدم وساق كما هو الحال في جميع أنحاء الجمهورية. سيتم زرع الأشجار على الجانبين الأيمن والأيسر للطريق السريع باكو-آلات-قازاخ. في الوقت الحاضر توشك أعمال التنظيف والحرث والحفر وحفر التصريف على الانتهاء. سيقوم سكان يفلاخ بدور نشط في هذا الحدث الإنساني ويساهمون في تحسين البيئة.

حاورنا، أحد سكان يفلاخ كبير السن صياد محمدوف الذي بارك حملة زراعة الأشجار واسعة النطاق التي تنفذ في بلدنا وقال: "إن سكان يفلاخ يرحبون بمبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا في غرس 650 ألف شجرة في يوم واحد في بلادنا وينضمون إلى هذه الحملة من صميم قلوبهم. والهدف الرئيسي هو زرع الأشجار المختلفة التي هي أيضا مصدر للأكسجين لطبيعتنا. نيابة عن جمهور يفلاخ وبصفتي شخصياً، أود أن أشكر النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على هذه المبادرة النبيلة ".

وقالت الساكنة الأخرى سولماز كاتشاييفا: "إنني بكوني ساكنة ليفلاخ أنضم إلى هذه المبادرة بحماسة كبيرة وكما ترون، نقوم بالأعمال التمهيدية في الأراضي التي ستزرع فيها الأشجار لنخفف عملنا عند وصول الأغراس. سنشارك بهذا النشاط عند زرع الأشجار أيضاً لتشجير بلادنا".