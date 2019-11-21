باكو تستضيف مؤتمر بحر الخزر للابتكار 2019م

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

تستضيف العاصمة الأذربيجاني باكو في الرابع من ديسمبر كانون الأول القادم مؤتمر بحر الخزر للابتكار 2019م.

أفادت أذرتاج أن المؤتمر مكرس لموضوع "إنترنت الأشياء: أساس المجتمع الحديث" لبحث ومناقشة نماذج تنمية حلول لإنترنت الأشياء وكذلك مسائل قانونية وتنظيمية لتطبيق هذه الحلول والاستفادة منها في مختلف المجالات مثل البنية التحتية والصناعة والزراعة وغيرها.

وينظم المؤتمر هذا العام ضمن معرض باكوتيل الدولي للاتصالات والابتكار والتكنولوجيا العليا ليكون المؤتمر المؤسس من جانب وزارة الاتصالات والتكنولوجيا العليا منبرا إقليميا لمناقشة المسائل الملحة في المجال وإمكانيات التعاون بين جميع المشاركين في القطاع المعني.