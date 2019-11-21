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    توقيف 36 أجنبيا لمخالفات قانون الهجرة والإقامة في نخجوان

    ٢١.١١.٢٠١٩ [١٤:١٢]

    نخجوان، 21 نوفمبر، أذرتاج

    اتخذت إجراءات مناسبة وفقا للتشريع الأذربيجاني بحق 36 أجنبيا من قبل جهاز الهجرة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي خلال مدة الشهر الماضي من العام الجاري وبينهم من كان يقيم في أراضي نخجوان إقامة غير قانونية وبدون تسجيل ومن كان يشتغل بالعمل غير القانوني وكذلك من فقد بطاقة الإقامة المؤقتة.

    أفادت أذرتاج أن جهاز الهجرة النخجوانية تلقت خلال الشهر السابق 1121 مراجعة بما فيهم 392 أجنبيا راجعوا إليها بطلب تراخيص الإقامة المؤقتة وتجديدها وللاشتغال بالعمل وفي مسائل المواطنة وصدرت قرارات بحق جميع المراجعات وفقا للتشريع ساري المفعول.

    AZERTAG.AZ :توقيف 36 أجنبيا لمخالفات قانون الهجرة والإقامة في نخجوان
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