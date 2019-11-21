باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في زيارة إلى مدينة سومقايت. في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه. قدم محافظ المدينة ذاكر فرجوف لرئيس الدولة معلومات عن أعمال الإنشاء والبناء المنفذة في المدينة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يزور تمثال الزعيم القومي في سومقايت

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