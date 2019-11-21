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    تدشين مبنى دار السينما الجديد "نظامي" في سومقايت

    ٢١.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٠]

    سومقايت، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم تدشين مبنى دار السينما الجديد "نظامي" اليوم في سومقايت.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة إلهام علييف شارك في حفل افتتاح المبنى الجديد.

    ثم قص الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح الرمزي.

    AZERTAG.AZ : تدشين مبنى دار السينما الجديد "نظامي" في سومقايت
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