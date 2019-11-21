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    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في القسم الجديد لمجمع كورنيش سومقايت

    ٢١.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٣]

    سومقايت، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الظروف المهيأة في القسم الجديد لمجمع كورنيش سومقايت.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في القسم الجديد لمجمع كورنيش سومقايت
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