سومقايت، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الظروف المهيأة في القسم الجديد لمجمع كورنيش سومقايت.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في القسم الجديد لمجمع كورنيش سومقايت

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