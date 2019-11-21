ريادة الأعمال النسائية: تحقق مشاريع مستدامة لزيادة إمكانات أعمال رائدات العمل

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

قالت سكينة بابايفا إن أذربيجان تحقق فيها مشاريع مستدامة من اجل زيادة إمكانات أعمال رائدات العمل.

أفادت أذرتاج عن بابايفا رئيس هيئة إدارة الرابطة الأذربيجانية لتنمية ريادة الأعمال النسائية قولها في تصريح لها لأذرتاج إن الحكومة الأذربيجانية تقدم دعما لرائدات الأعمال مفيدة أن الرابطة خصصت بالغة الأهمية في المرحلة الأولى من نشاطها لاستراتيجية التنظيم الهيكلي فيما حققت الأعمال واسعة الأطياف في مستوى العمليات مع مشاركتها مشاركة فاعلة في عدد كثير من الفعاليات مؤيدة ومنظمة. وأوضحت أن الرابطة نظمت في العام الأول من نشاطها 208 فعالية و273 فعالية خلال العام الحالي. وأشارت إلى أن المعرض المنظم هذا العام في باكو لأول مرة بالتعاون مع صندوق وزارة الاقتصاد لدعم ريادة العمل مستمر بالتعاون السوي مع المؤسسات الحكومية والخاصة.