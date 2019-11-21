سومقايت، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تم تدشين مركز سومقايت للمقامات. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك في حفل افتتاح مركز المقامات قص رئيس الدولة الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للمركز وتفقد الظروف المهيأة فيه.

AZERTAG.AZ : تدشين مركز سومقايت للمقامات

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