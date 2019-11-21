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    النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو

    ٢١.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٣٦]

    موسكو، 21 نوفمبر، (أذرتاج).

    وضعت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس أذربيجان في الحادي والعشرين من نوفمبر على هامش زيارتها الرسمية الي روسيا الاتحادية إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول بحديقة الكسندر في العاصمة موسكو.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من موسكو بأن يفغيني سيليزنيوف القائد العسكري لمدينة موسكو قدم تحية عسكرية للنائبة الأولى لرئيس أذربيجان.

    ثم تم عزف النشيد الوطني لأذربيجان.

    ثم جرى استعراض حرس الشرف امام النائبة الأولى لرئيس أذربيجان.

    AZERTAG.AZ : النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو
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    النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا تضع إكليلا من الزهور امام ضريح الجندي المجهول في موسكو