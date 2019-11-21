الرئيس الأذربيجاني يحضر حفلا بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما من مدينة سومقايت

سومقايت، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما من مدينة سومقايت في مسرح سومقايت الحكومي للدراما.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة ألقى كلمة في المراسم.

ثم القى كلمة في الحفل محافظ مدينة سومقايت ذاكر فرجوف والحائزة على وسام المجد أوفيليا بابايفا ومدير مجمع سومغايت الكيماوي الصناعي ناظم طليبوف والطبيبة الرئيسية للعيادة رقم 1 آرزو بندعلييفا والباني مقصود مقصودوف وفنان مسرح سومقايت الحكومي للدراما جلال محمدوف.