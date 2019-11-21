إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال العام الجاري

باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وإسرائيل في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 10 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و937 مليون و716 ألف دولار أمريكي والى تركيا مليارين و314 مليون و678 ألف دولار والى إسرائيل مليار و155 مليون و972 ألف دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان. وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا 5 مليارات و243 مليون و402 ألف دولار ومع تركيا 3 مليارات و641 مليون و507 ألف دولار ومع روسيا مليارين و240 مليون و455 الف دولار.