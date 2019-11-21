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    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب حدود لاوس مع تايلاند

    ٢١.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٠]

    بكين، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر حدود لاوس مع تايلاند.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

    شعر سكان العاصمة التايلاندية بانكوك بالهزة ولا سيما المناطق الشمالية منها، لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب حدود لاوس مع تايلاند
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