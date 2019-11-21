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    اقتصاد


    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى إسرائيل

    ٢١.١١.٢٠١٩ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الجاري إلى إسرائيل منتجات بلغت قيمتها مليار و195 مليون و341 ألف دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر مليار و895 ألف دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2018.

    وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من إسرائيل إلى أذربيجان خلال 10 أشهر 39 مليون و368 ألف دولار.

    يذكر أن إسرائيل تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول التجارية الرئيسية في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى إسرائيل
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