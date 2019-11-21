إعلان أسماء أكثر الدول تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان

باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

روسيا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن سويسرا وروسيا وتركيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال 10 أشهر.

بلغت حجم الواردات من سويسرا مليار و216 مليون و633 ألف دولار ومن روسيا مليار و870 مليون و376 الف دولار ومن تركيا مليار و326 مليون و828 ألف دولار أمريكي.