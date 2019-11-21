باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 21 نوفمبر وزير داخلية جمهورية بلغاريا ملادين مارينوف والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الداخلية البلغاري

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