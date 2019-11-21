الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الداخلية البلغاري
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٢]
باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 21 نوفمبر وزير داخلية جمهورية بلغاريا ملادين مارينوف والوفد المرافق له.
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