كبز يتغلب على قراداغ لوكباتان بثلاثة دون رد

كنجة، 21 نوفمبر، أذرتاج

تغلب كبز كنجة على ضيفه قراداغ لوكباتان باكو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 61 المنظمة على ملعب كنجة المركزي في مدينة كنجة غرب البلاد أدارها الحكم إسماعيلي أمام 100 مشجع.

وسجل اهداف صاحب الأرض نصيبوف د27 ود87 ومحمدوف د72 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم لاعبا من كبز و5 لاعبين من قراداغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة صعد كبز إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة فيما توقف قراداغ لوكباتان المركز الثالث عشر الأخير برصيد 4 نقاط .