زاقاتالا يسحق سومغايت الرديف مضيفه في الفترة الثانية

سومغايت، 21 نوفمبر، أذرتاج

سحق زاقاتالا مضيفه سومغايت الرديف في الفترة الثانية بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 64 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا إستاده الاحتياطي في مدينة سومغايت أدارها الحكم حاجيف أمام 40 مشجعا.

وفتح الحساب جعفروف د34 لصالح صاحب الأرض فيما رد عليه كل من تيموروف د46 وجمالوف د61 وعلي اكبروف د68.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة حافظ زاقاتالا على مكانه ثالثا برصيد 19 نقطة فيما تراجع سومغايت الرديف إلى المركز الثامن برصيده المتجمد عند 14 نقطة .