البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 22 نوفمبر
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٧]
باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 نوفمبر / تشرين الثاني.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 22 نوفمبر / تشرين الثاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٦]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٥:٢٦]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٥]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:٢٨]
٢١.١١.٢٠١٩ [١١:٤٦]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٧]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٧]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٣]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٥:٥٠]
٢١.١١.٢٠١٩ [١١:٥١]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٠]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٦]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:٥٠]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:١٤]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٣]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٥٢]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٨]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٣]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٥]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٥:٢٧]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٣٠]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٧:١٢]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٦:٤٥]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٤:٠٧]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك