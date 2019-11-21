زيرة الرديف يفوز على كشله الرديف مضيفه

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

تغلب زيرة الرديف على كشله الرديف مضيفه بهدفين دون رد في الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 63 المنظمة على ملعب أذال أرينا في العاصمة باكو أدارها الحكم رجبوف أمام 50 مشجعا.

وجاء هدفا زيرة الرديف من طرف أحمدوف د33 وسلاموف د39.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كشفة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع كشله الرديف إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة بينما ظل زيرة الرديف المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط .