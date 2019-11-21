الجيش الرياضي يخسر أمام صبائل الرديف ضيفه
AzerTAg.az
٢١.١١.٢٠١٩ [١٨:١٩]
باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج
خسر نادي الجيش الرياضي أمام صبائل الرديف باكو ضيفه بهدف دون رد في الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 62 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي في العاصمة باكو أدارها الحكم الله وردييف أمام 50 مشجعا.
وسجل هدف الضيف الوحيد طاهروف د60.
وعاقب الحكم لاعبين من الجيش الرياضي و3 لاعبين من صبائل الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.
وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.
وبهذه النتيجة وطد صبائل الرديف موقعه في صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة بينما تجمد رصيد الجيش الرياضي عند 9 نقاط بالمركز الحادي عشر.
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