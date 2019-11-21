وزراء خارجية غوام يجتمع في براتيسلافا

كييف، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ستعقد الجلسة بين وزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة غوام للتطوير الديمقراطي والاقتصادي في براتيسلافا في الفترة ما بين 5-6 ديسمبر على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس التنسيق الوطني لغوام أن الجلسة ستركز على الأنشطة السياسية والإجراءات الشاملة للتعاون بين البرلمانات وتنمية العلاقات والعلاقات مع الدول الشريكة الأخرى.

كما سيتم تبادل الآراء حول قضايا التعاون بين غوام والمنظمات الدولية الأخرى.