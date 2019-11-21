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    الإمارات تعتزم شراء طائرتين من شركة "ساب" السويدية

    ٢١.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٠]

    ستوكهولم، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تعتزم الإمارات العربية المتحدة شراء طائرتين إضافيتين من طراز "غلوبال آي" الاستطلاعية من شركة "ساب" السويدية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام السويدية أن القيمة المحتملة للطلبية تبلغ 1.018 مليار دولار، لم تجر المفاوضات النهائية بعد وما زال يتعين توقيع تعديل للعقد.

    واشترت الإمارات في السابق ثلاث طائرات "غلوبال آي" التي تقوم بالاستطلاع في الجو والبحر والبر، اثنتان منها في 2015 وواحدة في 2017.

    يذكر أن شركة "ساب" السويدية الواقعة في ستوكهولم تصنع طائرات "جريبن" المقاتلة.

    AZERTAG.AZ :الإمارات تعتزم شراء طائرتين من شركة "ساب" السويدية
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