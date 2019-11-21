زيادة حجم الصادرات من أذربيجان إلى رابطة الدول المستقلة

باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم تصدير المنتجات من أذربيجان بقيمة 980 مليون و32 ألف دولار أمريكي إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – أكتوبر لهذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن هذا الرقم اكثر مما كان في العام 2018 بقيمة 118 مليون و815 الف دولار أمريكي.

أما قيمة واردات أذربيجان من المنتجات من بلدان رابطة الدول المستقلة في الأشهر العشرة لعام 2019 فتبلغ مليارين و779 مليون و695 الف دولار امريكي.