سفير الهند لدى باكو: مستعدون لتقديم الدعم لتوسيع العلاقات بين أذرتاج ووكالات الانباء الهندية

باكو، 21 نوفمبر، (أذرتاج).

تم بحث مسائل التعاون بين أذرتاج ووكالات الانباء الهندية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج السيد اصلان أصلانوف وسفير الهند لدى أذربيجان بافيتلوغ فانالفاوان توسيع العلاقات بين وكالات الانباء للبلدين.

واعرب الجانبان عن ارتياحهما لعلاقات التعاون بين أذرتاج وسفارة الهند. وجاء في اللقاء أن التعاون بين وكالات الانباء للبلدين مهم في ظل العلاقات الوثيقة في مختلف المجالات بين البلدين وأن وكالة أذرتاج وكذلك وكالتا " PTİ" و" ANİ" عضوة في اتحاد وكالات أنباء دول آسيا والمحيط الهادي (OANA). ورغم علاقات محددة بين الوكالات في إطار الاتحاد فإن هناك حاجة الي رفع تلك العلاقات الي مستوى الشراكة الرسمية. واكد السفير الهندي استعداده لتقديم الدعم اللازم في هذا الاتجاه.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول تنفيذ مشاريع مشتركة بين أذرتاج والسفارة الهندية ومشاركة صحفيي الوكالة في التدريبات بالهند وغيرها من المسائل.