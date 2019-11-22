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    رئيس الوزراء علي أسدوف يلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٧]

    لندن، 22 نوفمبر، (أذرتاج).

    التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف في الحادي والعشرين من نوفمبر المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني بارونيسا أيما نيكولسن.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء علي أسدوف يلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني
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