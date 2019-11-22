محافظات قوبا وقوصار وخيزي تكتسي بالثلوج

خيزي، 22 نوفمبر، أذرتاج

بدأت تثلج السماء منذ الواحد والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني على أجواء محافظات قوبا وقوصار وخيزي شمال البلاد.

أفادت أذرتاج أن أكثر الثلوج تساقطت على محافظة خيزي حيث بلغت سماكة الثلوج فيها 12 سم.

كما ارتفعت سماكة الثلوج في قرى قيريز وخيناليق بمحافظة قوبا وكذلك لزه بمحافظة قوصار إلى 7-8 سم ما سبب بانخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية إلى ما تحت 5 مئوية تحت الصفر.

ويستمر حاليا تساقط الثلوج على المحافظات الشمالية.