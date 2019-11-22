وفد من القوات البحرية التركية يزور أذربيجان حاليا
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٣]
باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج).
جرى لقاء في مقر القوات البحرية الأذربيجانية مع وفد من القوات البحرية التركية الذي يزور العاصمة باكو حاليا.
وصرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه تم خلال اللقاء بحث مسائل التعاون بين القوات البحرية للبلدين مع الإشارة الي أهمية تبادل التجارب بينهما.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٧]
٢١.١١.٢٠١٩ [١١:٤٦]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٢:٢٤]
١٩.١١.٢٠١٩ [١١:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٧]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٣]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٧]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٢]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٥:٥٤]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٧]
٢١.١١.٢٠١٩ [١١:٥١]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٠]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٦]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:٥٠]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:١٤]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٨]
١٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٣]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٥]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٥:٢٧]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
٢٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٣٠]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٥:٠٨]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٥٣]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٧:١٢]
٢١.١١.٢٠١٩ [١٦:٤٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك