وفد من القوات البحرية التركية يزور أذربيجان حاليا

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج).

جرى لقاء في مقر القوات البحرية الأذربيجانية مع وفد من القوات البحرية التركية الذي يزور العاصمة باكو حاليا.

وصرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه تم خلال اللقاء بحث مسائل التعاون بين القوات البحرية للبلدين مع الإشارة الي أهمية تبادل التجارب بينهما.