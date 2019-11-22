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    عقد الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٤٧]

    موسكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    انطلقت اليوم أعمال الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم قريشكين ورئيس مجلس الأعمال الأذربيجاني الروسي صمد قوربانوف ورئيس مجلس الأعمال الروسي الأذربيجاني آلكسي ريبيك ألقوا كلمة في الاجتماع الواسع لمجالس الأعمال الأذربيجانية الروسية والروسية الأذربيجانية الذي تم تنظيمها في إطار الملتقى.

    تستمر اليوم أعمال الملتقى بعقد موائد مستديرة حول "التعاون في مجال الصناعة" و"آفاق التفاعل في الزراعة" و"تنمية التعاون في مجال السياحة" و"التعاون في المجال الإنساني".

    ويشارك ممثلو المؤسسات الحكومية من كلا الطرفين ونواب البرلمانين ورجال الأعمال في الملتقى الذي سيستغرق يومين.

    سيواصل الملتقى حتى 23 نوفمبر. سيفتتح جناح "أذربيجان" في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني في موسكو.

    AZERTAG.AZ :عقد الملتقى العاشر لأقاليم أذربيجان وروسيا في موسكو
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