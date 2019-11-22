الرئيس الأوزبكي: مركز الحضارة الإسلامية سيخدم شعبنا على مدى قرون

طشقند، 22 نوفمبر (أذرتاج)

اطلع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف على سير أعمال البناء لمركز الحضارة الإسلامية في طشقند.

أفادت وكالة أذرتاج أنه في وسط مبنى المركز المكون من ثلاثة طوابق والذي يبنى على أرض مساحتها هكتاران، سيتم بناء القبة على الطراز الشرقي الرائع وفي جوانبها الأربعة ستشيد المآذن تطول 34 متر لكل منها.

سيحتوي الطابق الأول من المبنى على المتحف والغرف المخصصة للحفاظ على المخطوطات والأشياء القديمة واستعادتها وكذلك المطبعة والمحلات لبيع الكتب. في الطابق الثاني وفي وسط البهو الكبير سيتم وضع القرآن الكريم العثماني.

سيقع هنا أيضاً متحف للفنون الإسلامية وقاعة المؤتمرات لـ 435 شخصاً. ستعرض في المركز مصادر ومعارض تاريخية وسيتم تنظيم معارض في المواضيع المختلفة.

في الطابق الثالث، ستقع مكتبة تخزن فيها 100 ألف مخطوطة ومركز الموارد والمعلومات والكراسي العلمية والغرف الإدارية.

قال الرئيس شوكت ميرزيوييف إن أوزبكستان كانت خلال قرون عديدة جزءاً لا يتجزأ عن الحضارة العالمية ومركز الثقافة الإسلامية. سيلعب مركز الحضارة الإسلامية دور قاعدة للمؤسسات العلمية العاملة في هذا المجال. سيقوم العلماء المحليون والأجانب بالأبحاث العلمية هنا ونتيجة لأنشطتهم سيتم إصدار الموسوعات والمنشورات العلمية وإعداد البرامج التلفزيونية وإنتاج الأفلام.

وقال رئيس الدولة: "إن الأساتذة والطلبة للأكاديمية الإسلامية الدولية سيزيدون معرفتهم هنا. سيخدم هذا المركز شعبنا لعدة قرون ".

وأشاد الرئيس أيضاً بإمكانية عقد المؤتمرات الدولية بمشاركة رجال الدين والعلماء والمؤرخين الإسلاميين في العالم في المركز.