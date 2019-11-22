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    اكتشاف حقل الغاز الطبيعي في غرب تركيا

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٥‎]

    أنقرة، 21 نوفمبر، أذرتاج

    انتهت أعمال الاستكشاف الجارية في أراضي مقاطعة موراتلي لولاية تكيرداغ الواقعة في غرب تركيا.

    أفادت أذرتاج أنه تم اكتشاف 286 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في موقع التنقيب الذي بدأت الحفريات فيه في عام 2016. تم تنفيذ أعمال الاستكشاف من قبل شركة اكوينور النرويجية وشركة واليرا الكندية. وفقًا للتقديرات الأولية، يملك الحقل باحتياطات من "الوقود الأزرق" الذي يمكن أن يلبي طلب تركيا على الغاز الطبيعي لمدة خمس سنوات.

    AZERTAG.AZ :اكتشاف حقل الغاز الطبيعي في غرب تركيا
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