شركة صينية تبني مجمعات توليد الكهرباء من الرياح في أوزبكستان

طشقند، 22 نوفمبر، أذرتاج

خصصت شركة "Liaoning Leader Investment Holding Group" الصينية 720 مليون دولار لبناء مجمعات توليد الكهرباء من الرياح في أوزبكستان.

تفيد أذرتاج أنه سيتم تنفيذ المشاريع في ولايات بخارى وسمرقند ونوايي. في البداية، سيتم تشغيل محطات طاقة الرياح بقدرتها الإجمالية التي تبلغ 600 ميجاوات.

قامت الشركة الصينية بتركيب أبراج قياس الرياح في منطقة غيجدوان لولاية بخارى كمشروع رائد. ستحدد هذه الأبراج معايير الرياح ومن ثم ستحدد موقع وطبيعة منشآت طاقة الرياح التي سيتم بناؤها في المستقبل.

كما توصلت الشركة إلى الاتفاق مع أوزبكستان بشأن استخدام التقنيات المبتكرة في تحديث مرافق الإمداد بالطاقة في أوزبكستان.