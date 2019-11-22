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    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليابان

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٥‎١]

    باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الساحل الجنوب الشرقي لليابان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    شعرت الهزات الأرضية في أراضي 14 محافظة.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. لا يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليابان
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