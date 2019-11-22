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    تصدير 2917 نوع من المنتجات خلال العام الجاري

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٤]

    باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 2917 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 16 مليارا و821 مليون و558 ألف دولار أمريكي خلال 10 أشهر.

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