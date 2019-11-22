باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 2917 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 16 مليارا و821 مليون و558 ألف دولار أمريكي خلال 10 أشهر.

AZERTAG.AZ : تصدير 2917 نوع من المنتجات خلال العام الجاري

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