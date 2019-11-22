تصدير 2917 نوع من المنتجات خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٤]
باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 2917 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 16 مليارا و821 مليون و558 ألف دولار أمريكي خلال 10 أشهر.
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