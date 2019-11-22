إنتاج بضائع بقيمة 630.7 مليون مانات في صناعة التعدين

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بلغ حجم المنتجات والخدمات في مؤسسات صناعة التعدين ومجال إنتاج المصنوعات المعدنية الجاهزة بأذربيجان 630.7 مليون مانات خلال أشهر يناير -أكتوبر من العام الجاري.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه زاد حجم الإنتاج في صناعة التعدين بمعدل 83.5 في المائة وفي مجال إنتاج المصنوعات المعدنية الجاهزة بمعدل 12.6 في المائة.

وأنتجت خلال هذه الفترة أعمدة فولاذية بحجم 12 ألف و828.4 طن أو بزيادة 2.5 بالمائة.